Anche gli etruschi soffrivano di malattie gengivali | la scoperta a Tarquinia

Viterbotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di sicuro non potevano avere paura dei dentisti perché ancora non esistevano, ma il dolore deve essere stato ugualmente atroce. Le popolazioni etrusche soffrivano terribilmente le malattie gengivali, un dettaglio che non sorprende visto che in quel periodo l’igiene orale era scarsa (se non nulla). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

etruschi soffrivano malattie gengivaliAnche Etruschi e Sanniti avevano la parodontite: svelate le origini delle malattie gengivali - La ricerca dell’Università di Pisa, in collaborazione con le Università di Zurigo e Basilea, pubblicata su Journal of Proteomics Pisa, 28 ottobre 2025 - Lo riporta msn.com

etruschi soffrivano malattie gengivaliCon carie e malattie gengive rischio ictus quasi raddoppiato - Malattie gengivali e carie potrebbero quasi raddoppiare (+86%) il rischio di ictus ischemico, il più comune e una cattiva salute orale è risultata associata a un rischio di infarto e altri eventi card ... Da ansa.it

etruschi soffrivano malattie gengivaliIctus, con carie e malattie gengivali rischio raddoppiato. «Prendersi cura dei denti può salvare la vita» - Il rischio di ictus ischemico può quasi raddoppiare (+86%) con carie e malattie gengivali. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Etruschi Soffrivano Malattie Gengivali