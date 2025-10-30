Anche a Pescara i Litfiba in concerto per il tour dei 40 anni di 17 re
Farà tappa anche a Pescara, nel porto turistico in occasione del Terrasound festival, il tour dei Litfiba del 2026 per i 40 anni dall'uscita di “17 re”. Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
