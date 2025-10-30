Amori in corsa e un addio inaspettato | cosa è successo nei 4 nuovi episodi finali disponibili su RaiPlay da oggi
S ono uscite in streaming su RaiPlay le ultime 4 puntate di Il Collegio 9. E la notizia più entusiasmante è l’arrivo in classe di un nuovo coetaneo, ovverosia un bellissimo cagnolino, di nome Otto, che proviene dal canile della città. Michelle mostra le sue insicurezze. Cristiana si sente bullizzata. È tempo del ballo scolastico e di un addio inaspettato. Chi è uscito tra Raoul e Mariama? Su Sky Tg24 “Generazione sottovoce”, sei ritratti di neodiplomati, tra ansie e speranze X Leggi anche › “Il Collegio 9” è su RaiPlay con i primi 4 episodi: si torna indietro al 1990 Il Collegio 9: come finisce la stagione, gli ultimi 4 episodi in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it
