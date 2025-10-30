Amici 25 Veronica Peparini affronta la nuova allieva Paola | Ho bisogno di capire delle cose VIDEO

A poche ore dal suo ingresso nella scuola di Amici 25, la nuova allieva Paola si è resa protagonista di un confronto con la professoressa Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Veronica Peparini affronta la nuova allieva Paola: "Ho bisogno di capire delle cose" (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

Un super bancone ieri sera! Grazie agli Amici Stefano e Veronica di @birrificioargo e Davide Tommaso Nicola e Raffaele di @birrabandiga Belle chiacchere, bella serata e BUONA BIRRA! Ci vediamo oggi alle 17.30 tante birrette e buon cibo. #vitadapub #bev - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, Veronica Peparini affronta la nuova allieva Paola: "Ho bisogno di capire delle cose" (VIDEO) - A poche ore dal suo ingresso nella scuola di Amici 25, la nuova allieva Paola si è resa protagonista di un confronto con la professoressa Veronica Peparini. comingsoon.it scrive

Amici 25, Veronica Peparini difende Alex ma accende lo scontro tra prof - Veronica Peparini non ci sta e, per i suoi alunni, continua tira fuori le unghie,La verifica sulla versatilità indetta dalla maestra Alessandra Celentano nel day time andato in onda ieri ad Amici 25, ... Secondo mondotv24.it

La lite tra i prof durante il daytime di Amici 25 - Durante il daytime di oggi Veronica Peparini ha contestato i voti della verifica e litigato con con i colleghi Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano. novella2000.it scrive