Amici 25 sesta puntata | ospiti speciali e sfide senza eliminazioni

La sesta puntata di Amici 25 è stata registrata oggi pomeriggio e andrà in onda su Canale 5 domenica 2 novembre 2025 alle 14:00. Come sempre, la scuola più famosa d’Italia ha visto protagonisti allievi, giudici e ospiti pronti a rendere il pomeriggio televisivo imperdibile. Amici 25: gli ospiti del 2 novembre 2025. Come anticipato da Amici News, tra i giudici delle gare di canto e ballo della puntata troviamo Dardust, Vanessa Incontrada (ex giurata del Serale), Nicolò De Devitiis e Samantha Togni. Il musicista Dardust è anche ospite musicale della puntata insieme all’ex allieva Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo Dammi un bacio, regalando ai telespettatori un momento speciale di intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 25, sesta puntata: ospiti speciali e sfide senza eliminazioni

