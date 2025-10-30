Amici 25 anticipazioni della puntata del 2 novembre | esiti delle sfide e chi rischia la maglia

La nuova puntata di Amici 25 promette emozioni e colpi di scena: ospiti musicali come Dardust e Giordana Angi, giudici speciali e nuove sfide per i ragazzi della scuola di Maria De Filippi. La nuova registrazione di Amici 25 ha proposto ben quattro sfide, durante le quali gli allievi del talent show di Maria De Filippi hanno dovuto difendere la maglia conquistata nella prima puntata. I ragazzi coinvolti, infatti, si erano classificati nelle parti basse della graduatoria nel precedente appuntamento. Come di consueto, le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews. Giudici e ospiti della puntata A valutare le esibizioni dei ragazzi saranno: Dardust, che ha presentato anche il suo nuovo brano accompagnato dal corpo di ballo composto da Giulia Stabile, Elena D'Amario, Isobel Fetiye Kinnear, Francesco Mariottini e Michele Esposito; Vanessa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, anticipazioni della puntata del 2 novembre: esiti delle sfide e chi rischia la maglia

