Amianto sul posto di lavoro | 520mila euro agli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma
Il risarcimento determinato tenendo conto del danno biologico terminale, del dolore patito dalla vittima e dei gravi riflessi sulla vita dei familiari. Un risarcimento di 520mila euro in favore degli eredi di una vittima della presenza di amianto sul luogo di lavoro è stato riconosciuto con un accordo stragiudiziale raggiunto a fine luglio 2025 davanti al Tribunale di Genova. Il caso riguarda un ex dipendente di uno stabilimento metalmeccanico di Genova, operante nella costruzione di macchinari e impianti industriali pesanti (successivamente confluito in altra società). L’uomo, un aggiustatore meccanico della provincia di Genova, è deceduto nel 2022 a soli 66 anni per un mesotelioma pleurico maligno, contratto dopo un’esposizione professionale prolungata all’amianto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cade amianto dal tetto in piazza Attias a causa del forte vento. Sul posto vigili del fuoco, municipale e la ditta incaricata dalla Protezione Civile per le Emergenze Ambientali che ha rimosso e pulito i detriti sull'asfalto. Chiuso in via precauzionale il tratto di strad - facebook.com Vai su Facebook
Nei giorni scorsi tagliati gli alberi, poi la rimozione dell’amianto e quindi l’abbattimento. Ospiterà 25 posti auto: nessuno lo aveva voluto acquistare e il restauro sarebbe costato troppo - X Vai su X
Lavoro: Unioncamere, 520mila assunzioni stimate da imprese a ottobre, -2,1% su '24 - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il ... Riporta borsaitaliana.it