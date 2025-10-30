America’s Cup di Vela a Napoli il forfait di American Magic e i team in bilico

Roma, 30 ott. (askanews) – Il conto alla rovescia per la Coppa America 2027 a Napoli entra nella sua fase più delicata. A sole 48 ore dalla chiusura delle iscrizioni, lo scenario che si materializza è più fragile di quanto si immaginasse: per la prima volta in 38 edizioni non ci sarà alcuna barca statunitense al via. Un vuoto che pesa, non solo simbolicamente, e che obbliga a interrogarsi sul futuro stesso dell’evento. American Magic, il team che aveva rappresentato il New York Yacht Club nelle ultime due edizioni, ha annunciato ufficialmente il forfait, motivandolo con una scelta prudente: “non ci sono le condizioni per un equilibrio tra sostenibilità economica e prestazioni”, ha dichiarato Doug DeVos. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

