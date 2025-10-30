America’s Cup di Vela a Napoli il forfait di American Magic e i team in bilico

Roma, 30 ott. (askanews) – Il conto alla rovescia per la Coppa America 2027 a Napoli entra nella sua fase più delicata. A sole 48 ore dalla chiusura delle iscrizioni, lo scenario che si materializza è più fragile di quanto si immaginasse: per la prima volta in 38 edizioni non ci sarà alcuna barca statunitense al via. Un vuoto che pesa, non solo simbolicamente, e che obbliga a interrogarsi sul futuro stesso dell’evento. American Magic, il team che aveva rappresentato il New York Yacht Club nelle ultime due edizioni, ha annunciato ufficialmente il forfait, motivandolo con una scelta prudente: “non ci sono le condizioni per un equilibrio tra sostenibilità economica e prestazioni”, ha dichiarato Doug DeVos. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scuola Vela Mascalzone Latino - Pagina Ufficiale. . Ieri la nostra direttrice è stata ospite di “Paparazzi”, il programma di Rai Italia, per parlare di un sogno che si avvera: Napoli sarà una delle città ospitanti della 38ª America’s Cup. Siamo incredibilmente orgogl - facebook.com Vai su Facebook

Vela, c’è l’accordo tra i team per l’America’s Cup Partnership https://ilsole24ore.com/art/vela-c-e-l-accordo-i-team-la-america-s-cup-partnership-AHikzmBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760542232… - X Vai su X

America’s Cup di Vela a Napoli, il forfait di American Magic e i team in bilico - (askanews) – Il conto alla rovescia per la Coppa America 2027 a Napoli entra nella sua fase più delicata. Come scrive askanews.it

Abodi "Sono convinto che all'America's Cup a Napoli una sfida americana ci sarà" - "Sono fiducioso che sarà un'edizione fantastica e che ci sarà una sfida statunitense". Segnala stream24.ilsole24ore.com

Coppa America a Napoli senza sfidanti made in Usa. Solo tre barche sicure al momento - A 48 ore dal termine per l'iscrizione rimane il dubbio degli svizzeri di Alinghi. Secondo msn.com