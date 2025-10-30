American Psycho arrivano aggiornamenti sul remake di Luca Guadagnino
Luca Guadagnino è un regista molto impegnato. Dopo aver lanciato un paio di nuove uscite l’anno scorso – Challengers e Queer -, è tornato quest’anno con un’altra uscita, After the Hunt, e ha una lista di altri progetti in varie fasi di sviluppo. Forse il film più intrigante sulla lista di Guadagnino è un nuovo adattamento di American Psycho, che ha preso vita nel film horror cult del 2000 diretto da Mary Harron. Guadagnino è stato incaricato di dirigere American Psycho lo scorso anno, ma da allora le notizie sono state poche e sporadiche. Di conseguenza, sono circolate diverse voci, e una sul casting è stata ora smentita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
