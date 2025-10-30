Ambulanti il Comune va avanti verso i nuovi bandi e Ana-Ugl annuncia richieste di risarcimenti
Il Comune di Reggio Calabria va avanti nel riordino dei mercati, progetto che ha tra i suoi punti principali i nuovi bandi per le concessioni dei posteggi del commercio su aree pubbliche. Non più rinnovabili automaticamente per effetto della direttiva europea Bolkestein, le concessioni sono state. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
