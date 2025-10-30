Ambiente | rinnovata l' adesione del Comune di Pisa alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos
E' stata rinnovata fino a settembre 2028 l'adesione del Comune di Pisa alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, per la tutela dei mammiferi marini nel Mediterraneo. La richiesta di rinnovo formulata dall'ente è stata accolta nei giorni scorsi dal Ministero dell'Ambiente, che ha quindi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
