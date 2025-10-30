Altro che tregua | a Gaza è guerra a intermittenza E il problema è che non ci scandalizza
di Alberto Minnella C’è una nuova frontiera della diplomazia: la guerra a intermittenza. Si firma il cessate il fuoco, si bombarda, si ristabilisce il cessate il fuoco, e così via, come una playlist di Spotify che alterna Beethoven e metal. Israele, maestro di questa partitura stonata, sembra aver inventato il “cessate il fuoco con diritto di recesso”. È la pace con l’opzione “annulla e riprova”. D’altronde, nella logica contemporanea dei conflitti, la tregua non è più un punto d’arrivo ma una pausa tattica, un pit stop per cambiare le gomme al bombardiere. E mentre i portavoce parlano di “precisione chirurgica”, la chirurgia è quella di un macellaio che incide il corpo della Striscia di Gaza con la stessa delicatezza di chi apre una scatola di tonno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
