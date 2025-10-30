Altro che diplomazia di palazzo Trump in Corea strappa a Xi un accordo storico | È per il mondo
« Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l’incontro con Xi è stato 12». Donald Trump annuncia così la chiusura del suo tour asiatico, dopo due ore di colloquio con il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping in Corea del Sud — il primo faccia a faccia tra i due leader dopo mesi di gelo. Trump-Xi: la realtà supera le aspettative. L’atmosfera, al contrario oggi sorprendentemente distesa, è stata segnata da sorrisi e strette di mano, un contrasto netto con la tensione che aveva dominato le relazioni tra Washington e Pechino. Poco prima del vertice, tuttavia, Trump aveva scelto di riaffermare la propria forza annunciando sulla ripresa dei test nucleari dopo oltre trent’anni: « Come fanno altri Paesi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
