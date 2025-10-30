Altri guai per Starmer | la ministra del Tesoro ha violato la legge sugli affitti
Altri guai per il premier britannico Keir Starmer. La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves ha ammesso un’irregolarità amministrativa nella gestione del proprio immobile di famiglia a Dulwich, nel sud di Londra. La ministra delle Finanze non aveva richiesto la licenza di locazione necessaria quando, lo scorso anno, ha deciso di affittare la propria abitazione dopo essersi trasferita al numero 11 di Downing Street, residenza ufficiale del titolare del Tesoro. L’inchiesta del Daily Mail ha innescato un acceso dibattito politico. La Reeves ha parlato di “errore involontario” e ha presentato le proprie scuse in una lettera a Starmer, che ha espresso pieno sostegno alla sua ministra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
In Francia è caduto l’ennesimo governo. Ebbene cosa hanno in comune Macron, Starmer, Johnson, Truss, Sunak e tutti i primi ministri francesi degli ultimi anni? Il sostegno alla folle strategia di guerra in Ucraina. Leggete qui https://alessandrodibattista.subs - facebook.com Vai su Facebook
Altri guai per Starmer: la ministra del Tesoro ha violato la legge sugli affitti - La cancelliera dello Scacchiere britannica ha ammesso una violazione "involontaria" delle norme sulla gestione degli immobili. Segnala ilgiornale.it
Altri guai per Starmer. L'ambasciatore britannico negli Usa definì Epstein suo "migliore amico" - “Il mio migliore amico”: così lord Peter Mandelson, ambasciatore britannico negli Stati Uniti, definiva Jeffrey Epstein. ilgiornale.it scrive
Starmer con l'acqua alla gola, commissariato il Tesoro - Un mini rimpasto al cuore del governo per cercare di uscire dal buco nero di una grave crisi di consensi maturata già nel primo anno al potere. Da ansa.it