Altri guai per Starmer | la ministra del Tesoro ha violato la legge sugli affitti

Altri guai per il premier britannico Keir Starmer. La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves ha ammesso un’irregolarità amministrativa nella gestione del proprio immobile di famiglia a Dulwich, nel sud di Londra. La ministra delle Finanze non aveva richiesto la licenza di locazione necessaria quando, lo scorso anno, ha deciso di affittare la propria abitazione dopo essersi trasferita al numero 11 di Downing Street, residenza ufficiale del titolare del Tesoro. L’inchiesta del Daily Mail ha innescato un acceso dibattito politico. La Reeves ha parlato di “errore involontario” e ha presentato le proprie scuse in una lettera a Starmer, che ha espresso pieno sostegno alla sua ministra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

