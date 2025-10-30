"Il progetto caserma Gis e Tuscania Carabinieri rifinanziato con altri 55 milioni di euro a cui sommare l’acquisto di un battello per i Gis, droni sempre i Gis e mezzi tattici aviolanciabili per la Folgore. Pisa sempre più al centro dell’economia di guerra del Governo Meloni e della Nato". E’ quanto sostengono dal comitato No Base, Rifondazione comunista e Una città in Comune. E la mobilitazione non si fa attendere con una "Castagnata" il 2 novembre ai "Tre pini" ed il 9 novembre "Critical Mass" sull’asse Pisa Livorno con una biciclettata che vede attivisti muoversi dalle due città con appuntamento a Tombolo-Camp Darby. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Altri 55 milioni per la maxi base militare"