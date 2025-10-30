Altre notti di chiusura in A1 disagi in vista nei tratti modenesi

Autostrade per l'Italia ha comunicato un intenso programma di chiusure notturne sul tratto emiliano dell'A1 Milano-Napoli, con modifiche alla viabilità in prossimità delle province di Reggio Emilia e Modena. I lavori, finalizzati alla pavimentazione e alla riqualifica delle barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

- Chiusura per tre notti - Dell'autostrada tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova. #autostradaA13 #chiusurenotturne #AutostradePerLItalia Vai su Facebook

Lavori sulla Ragusa-Catania: tre notti di chiusura per il varo di due cavalcavia nel tratto di Licodia Eubea https://ift.tt/mfhkOBc https://ift.tt/fQHyiN3 - X Vai su X

AUTOSTRADA A1, CHIUSURA NOTTURNE TRA MODENA SUD E VALSAMOGGIA - Napoli: chiusure notturne tra Modena Sud e Valsamoggia per lavori su un cavalcavia Per consentire attività di ispezione e manutenzione su un cavalcavia lungo l’autostrada A1 Milano- Si legge su tvqui.it

Lavori sulla A1, chiusa la stazione di Arezzo - Dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 ottobre, la stazione sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da ... Si legge su teletruria.it