Alta Velocità Giani in cantiere | Belfiore cambierà il volto della città

FIRENZE – La talpa Marika continua a scavare sotto Firenze e si avvicina sempre di più al cuore della nuova stazione Alta Velocità di Belfiore. Ha già raggiunto via delle Ghiacciaie, a soli 500 metri dal grande camerone che ospiterà il futuro scalo ferroviario, dopo aver percorso 2,5 chilometri nel sottosuolo cittadino. A fare il punto sui lavori è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante un sopralluogo al cantiere. “È realistico pensare – ha dichiarato – che nei primi mesi del 2026 la talpa arrivi al camerone. Il completamento dell’opera resta fissato per il 2028 “. Il progetto della nuova stazione non è solo un’infrastruttura ferroviaria, ma un tassello strategico per la mobilità del futuro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it