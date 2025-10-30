Alpinista Filippo Ruffoni in Nepal | Tento la scalata all’Ama Dablam è il Cervino dell’Himalaya

Ripalta Cremasca (Cremona) – L’alpinista cremasco Filippo Ruffoni, 38 anni, è partito sabato scorso, dall’aeroporto di Malpensa, per tentare la scalata dell’Ama Dablam (6812 metri), nel Nepal, insieme al team guidato dallo sherpa Chhongba Lama, persona di riferimento tra gli operatori nepalesi che accompagnano in alta quota. La montagna dell’Ama Dablam si trova a sud-est dell’Everest, è famosa per il suo profilo piramidale ed è considerata una delle montagne più tecniche dell’Himalaya orientale (con difficoltà tra il campo 2 e il campo 3) ma anche una delle cime più iconiche e affascinanti. Il percorso classico, secondo l’alpinista cremasco, è la salita in stile alpino lungo la via sud-ovest: un tragitto impegnativo con numerosi passaggi tecnici su roccia, ghiaccio e misto nonché tratti esposti su creste affilate e campi in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

