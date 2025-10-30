Almanacco | Giovedì 30 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 30 ottobre è il 303º giorno del calendario gregoriano (il 304º negli anni bisestili). Mancano 62 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Alfonso Rodríguez, vedovo, religioso gesuita.Aforisma di OttobreTrasparente luced’ottobre, al cui tepor nulla maturaperché già tutto maturò. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
