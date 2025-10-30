Almanacco del 30-10-2025
almanacco del giorno giovedì 23 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale la Chiesa oggi ricorda San Giovanni da Capestrano sacerdote Francescano patrono di Giuristi di cappellani militari sono nati oggi Nanni Loy Pelè Alida Chelli Alex Zanardi Ryan Reynolds e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi gli auguri di buon compleanno sono per Sonia Cristina Katia e Federica andiamo a salutare anche Alessandra Francesca e Luca una buona giornata anche a Pino e Ornella Viaggio nel tempo che ci porta in questo 23 ottobre Amò allora dal 1873 a Torino viene fondato il Club Alpino italiano Il CAI per l'iniziativa di Quintino Sella nel 1956 a Budapest a inizio rivoluzione ungherese una rivolta Popolare contro il regime comunista e la presenza Sovietica nel 2001 Apple Lancia l'iPod lo ricordate l'iPod e il suo primo lettore di musica digitale portatile nel 2002 la crisi del teatro dubrovka Mosca I ribelli ceceni assaltano il teatro per me in ostaggio oltre 800 persone 2011 invece in italiano Marco Simoncelli muore in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di MotoGP ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
https://www.corrieresalentino.it/2025/10/lalmanacco-di-oggi-29-ottobre/ Vai su Facebook
Almanacco | Domenica 19 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://ift.tt/98OjFQb https://ift.tt/6ZOfkTQ - X Vai su X
Almanacco | Giovedì 30 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 30 ottobre è il 303º giorno del calendario gregoriano (il 304º negli anni bisestili). Come scrive pisatoday.it
Almanacco | Giovedì 30 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio - Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli Stati Uniti, il giocatore del Perugia Renato Curi muore durante una partita contro la ... Segnala modenatoday.it
Almanacco del 28-10-2025 - almanacco del giorno giovedì 23 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale la Chiesa oggi ricorda San Giovanni da Capestrano cerdote Francescano patrono ... Da romadailynews.it