All' M9 la presentazione del volume Pasolini Una vita straordinaria

Gli “Incontri d’autore in M9”, in collaborazione con la scrittrice Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta, proseguono domenica 2 novembre, alle ore 17.00, nella sala M9LAB con la presentazione del volume Pasolini. Una vita straordinaria, a cura di Rosella Lisoni. Il libro, pubblicato da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Sassuolo la presentazione del volume “Antiche Acquasantiere Domestiche e Devozionali”: - facebook.com Vai su Facebook

La presentazione del volume Futura (Cgil) "Contro le due destre per un governo del 99%". Partecipa la Segretaria di Presidenza, Gilda Sportiello. Segui la diretta: https://bit.ly/Evento_131025 #OpenCamera - X Vai su X

Presentazione del libro "Il Parlamento contro Pasolini", volume curato da Lanfranco Palazzolo - 06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... Si legge su radioradicale.it

Pasolini Photo Days - Presentazione della MOSTRA fotografica “Pasolini – Il Volto Smascherato” e “Pasolini – Mythography” e dei relativi VOLUMI curati dallo scrittore Paolo Patui e dal professor Enrico Medda. Secondo exibart.com

“Prospettiva Pasolini“ Presentazione del libro alla Sala della Vaccara - 30 viene presentato alla Sala della Vaccara, frutto della collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e l’assessorato alla cultura del ... Scrive lanazione.it