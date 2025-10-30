All' Eur è partito il servizio della Croce Rossa in bici per attività di primo soccorso
In giro per l'Eur a bordo di una bici. È così che la Croce Rossa italiana del IX municipio dal mese di ottobre sta monitorando l'area del laghetto per assistere passanti e sportivi. Cri in bici all'EurCome spiegato da Gilberto Arena, volontario e referente del progetto, “Cri in Bici” è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
