Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per temporali, valido dalle 20.00 di giovedì 30 ottobre fino alle 14.00 di venerdì 31 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

