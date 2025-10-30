Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania temporali a partire da questa sera

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da questa sera, giovedì 30 ottobre, e fino alla tarda mattinata di domani, in Campania sono previsti temporali su gran parte del territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

allerta meteo gialla napoliAllerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali a partire da questa sera - A partire da questa sera, giovedì 30 ottobre, e fino alla tarda mattinata di domani, in Campania sono previsti temporali su gran parte del territorio ... Lo riporta fanpage.it

allerta meteo gialla napoliAllerta meteo in Campania, pioggia e temporali venerdì 31 ottobre - La Protezione Civile della Regione Campania in una nota spiega che in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per ... Da msn.com

allerta meteo gialla napoliCampania, allerta meteo gialla per temporali dalle 20.00 di oggi - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino all ... Secondo ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Gialla Napoli