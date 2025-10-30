Allerta gialla prolungata a levante previsioni e scenari per le prossime ore

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di allerta gialla in Liguria (a questo link gli aggiornamenti in tempo reale) per temporali e piogge diffuse. Arpal ha fornito un aggiornamento nella tarda mattinata di giovedì 30 ottobre 2025 spiegando che la fase perturbata proseguirà fino alla mattinata di venerdì. Allerta meteo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

allerta gialla prolungata levanteMaltempo Liguria, Arpal proluga allerta gialla sul Levante - Arpal segnala un breve prolungamento dell'allerta gialla sul Levante ligure per seguire il passaggio della piena del Magra, comunque contenuta in alveo. Secondo ansa.it

allerta gialla prolungata levanteMaltempo, Arpal prolunga allerta gialla sul Levante fino alle 18:00 - Arpal ha deciso di prolungare l’allerta gialla sul Levante ligure fino alle ore 18 di oggi, giovedì 30 ottobre, per seguire il passaggio della piena del fiume Magra, che al momento rimane comunque ... Da telenord.it

Allerta gialla prolungata fino alle 18 sul Levante, pioggia fino a domani. Temporale e allagamenti a Genova - Allerta gialla prolungata fino alle ore 18 di oggi, giovedì 30 ottobre, sui bacini grandi del Levante della Liguria (zona C). Riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Gialla Prolungata Levante