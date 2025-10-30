Allenatore Juve UFFICIALE l’arrivo di Spalletti | c’è l’annuncio

Inter News 24 Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’ufficialità dell’esonero di Igor Tudor. Tutti i dettagli in merito. La Juve, tramite un comunicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. COMUNICATO JUVE – Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Juve, UFFICIALE l’arrivo di Spalletti: c’è l’annuncio

Altre letture consigliate

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X

"Il Pogba della Juve è cambiato", incubo finito: Monaco, l'annuncio dell'allenatore - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale Juventus, Spalletti è il nuovo allenatore: l'ex Napoli diventa bianconero - Ora è ufficiale, Luciano Spalletti da oggi è il nuovo allenatore della Juventus. Si legge su ilmattino.it

Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale. I dettagli del contratto: durata e opzioni dell'accordo con i bianconeri - L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: prende il posto di Igor Tudor. eurosport.it scrive

Pagina 3 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Si legge su tuttosport.com