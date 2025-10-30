Allenatore Juve c’è ancora Brambilla per l’allenamento | rimandato l’inizio per Spalletti

Inter News 24 Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’ufficialità dell’esonero di Igor Tudor. Tutti i dettagli in merito. La Juventus è pronta a tornare al lavoro dopo la vittoria contro l’Udinese, ma l’attesa per il nuovo allenatore Luciano Spalletti continua. Come riportato dall’ ANSA, il tecnico toscano è già arrivato alla Continassa questa mattina, pronto per iniziare la sua nuova avventura con i bianconeri. Tuttavia, la seduta di allenamento pomeridiana è stata ancora diretta da Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, che ha guidato la squadra nella vittoria di ieri sera contro l’Udinese, un 3-1 conquistato all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Internews24.com

