Allenamento Juve quando ci sarà la prima seduta guidata da mister Spalletti? Arrivano importanti indicazioni | ecco il programma in vista della Cremonese

di Nicolò Corradino Allenamento Juve, quando ci sarà la prima seduta guidata da mister Spalletti? Tutti gli aggiornamenti. Il nuovo capitolo della Juventus è iniziato. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. Il tecnico di Certaldo, dopo giorni di intense trattative seguite all’esonero di Igor Tudor (e la vittoria-ponte di Massimo Brambilla contro l’Udinese per 3-1), ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero per mettere la firma sul contratto e per iniziare a prendere confidenza con il suo nuovo ambiente. Ad attenderlo c’era una ventina di tifosi, speranzosi di un immediato cambio di rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

