Allenamento Juve | ecco chi dirige la seduta del pomeriggio in attesa di Spalletti Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Allenamento Juve: Spalletti è a Torino per l’ufficialità, la seduta odierna al tecnico ad interim dopo il 3-1 sull’Udinese. Domani il debutto sul campo. Il nuovo capitolo della Juventus è ufficialmente iniziato, anche se per il debutto sul campo bisognerà attendere ancora qualche ora. Luciano Spalletti è sbarcato a Torino: come riportato dall’agenzia ANSA, l’ex Commissario Tecnico è già arrivato questa mattina alla Continassa per definire gli ultimi dettagli e mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora dopo l’esonero di Igor Tudor. Spalletti Juve: Brambilla dirige l’ultimo allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: ecco chi dirige la seduta del pomeriggio in attesa di Spalletti. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

Calcio: c'è ancora Brambilla a dirigere allenamento della Juve - La Juventus si appresta a tornare al lavoro dopo la vittoria contro l'Udinese e aspetta di abbracciare ufficialmente Luciano Spalletti, già alla Continassa da questa mattina. Secondo tuttosport.com

