Allenamento Juve | ecco chi dirige la seduta del pomeriggio in attesa di Spalletti Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

30 ott 2025

Allenamento Juve: Spalletti è a Torino per l’ufficialità, la seduta odierna al tecnico ad interim dopo il 3-1 sull’Udinese. Domani il debutto sul campo. Il nuovo capitolo della  Juventus  è ufficialmente iniziato, anche se per il debutto sul campo bisognerà attendere ancora qualche ora.  Luciano Spalletti  è sbarcato a  Torino: come riportato dall’agenzia  ANSA,  l’ex Commissario Tecnico è già arrivato questa mattina alla Continassa per definire gli ultimi dettagli e mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora  dopo l’esonero di  Igor Tudor. Spalletti Juve: Brambilla dirige l’ultimo allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

