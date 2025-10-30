Valbrembo, 30 ottobre 2025 – Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, a due passi da Bergamo, apre le sue porte a tre nuove protagoniste della savana: Nandi, Zenani e Winnie, giovani leonesse provenienti dai Paesi Bassi. Con il loro arrivo, il Parco rafforza il proprio impegno nella tutela del leone berbero, una specie ormai estinta in natura, inserendole nel Programma Europeo di Conservazione (EEP) coordinato da EAZA. Le tre sorelle si sono ambientate nel reparto dei grandi felini, dove già ha trovato casa il maschio Ayyuur, dallo scorso agosto. Gli esperti del Parco seguono con attenzione ogni passo della loro integrazione: dopo un periodo di osservazione e ambientamento, le femmine saranno gradualmente unite al maschio, formando un gruppo stabile e pronto a dare nuova speranza alla specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle Cornelle sbarcano tre leonesse berbere: obiettivo salvare la specie estinta in natura