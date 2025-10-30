Alle Cornelle arrivano tre cucciole di leonesse berbere specie in via d’estinzione

Valbrembo. Il Parco Faunistico Le Cornelle prosegue il suo impegno nella conservazione del leone berbero (Panthera leo leo), accogliendo tre giovani leonesse berbere provenienti da un parco faunistico dei Paesi Bassi. Le tre sorelle Nandi, Zenani e Winnie, di circa tre anni, fanno parte del Programma Europeo di Conservazione (EEP), coordinato da EAZA (Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari), che tutela le specie minacciate o estinte in natura. Le nuove arrivate sono state accolte nel moderno reparto dedicato ai grandi felini, dove già vive il leone maschio giunto lo scorso agosto, Ayyuur.

