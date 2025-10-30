Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha recentemente affrontato la crescente preoccupazione dei cittadini di Rimini Nord riguardo alla presenza dei lupi nel territorio collinare e agli attacchi registrati contro animali da cortile e domestici. La questione, che coinvolge anche l’area tra Rimini e Ravenna, ha sollevato allarme tra le famiglie e gli agricoltori. In un confronto recente con il Forum del Quartiere 11, il sindaco ha ribadito la necessità di trovare una soluzione equilibrata alla problematica dei lupi. "La presenza degli animali nelle nostre colline ha suscitato molte preoccupazioni, in particolare a causa delle aggressioni agli animali", ha affermato Sadegholvaad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme lupi tra le case: "Bisogna lavorare insieme per garantire la sicurezza"