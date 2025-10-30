Allarme lupi tra le case | Bisogna lavorare insieme per garantire la sicurezza
Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha recentemente affrontato la crescente preoccupazione dei cittadini di Rimini Nord riguardo alla presenza dei lupi nel territorio collinare e agli attacchi registrati contro animali da cortile e domestici. La questione, che coinvolge anche l’area tra Rimini e Ravenna, ha sollevato allarme tra le famiglie e gli agricoltori. In un confronto recente con il Forum del Quartiere 11, il sindaco ha ribadito la necessità di trovare una soluzione equilibrata alla problematica dei lupi. "La presenza degli animali nelle nostre colline ha suscitato molte preoccupazioni, in particolare a causa delle aggressioni agli animali", ha affermato Sadegholvaad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Rimini, è allarme lupi vicino ai centri abitati: "Mio cane sbranato davanti alla porta di casa" Le testimonianze dei cittadini della zona in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Mattino 5. . Rimini, è allarme lupi vicino ai centri abitati: "Mio padre sbranato davanti alla porta di casa" Le testimonianze dei cittadini della zona in diretta a #Mattino5 Vai su Facebook
Allarme lupi tra le case: "Bisogna lavorare insieme per garantire la sicurezza" - Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha affrontato le crescenti preoccupazioni dei cittadini di Rimini Nord, riguardo agli attacchi contro animali da cortile. Secondo ilrestodelcarlino.it
Allarme lupi nel Riminese, allevamento attaccato 3 volte in una settimana. “Abbiamo paura d’uscire” - E il grido di allarme, che arriva da Marco Succi e Giorgio Urbinati, rispet ... Scrive msn.com
Benevento, quarto vitello sbranato dai lupi. Scatta l'allarme: «Intervenire subito» - Lo denuncia Carlo Ruggiero, imprenditore zootecnico con un allevamento di 40 capi di razza marchigiana Igp nel tenimento del ... Secondo ilmattino.it