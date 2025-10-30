Allarme in via Gigli Fiamme all’esterno di una palazzina

Un grandissimo spavento, quelle fiamme che sembravano quasi levarsi sul tetto di una palazzina in via Girolamo Gigli. Tanto che molti, sia automobilisti che passavano, sia persone che vivono nella strada, pensavano si fosse appunto sviluppato un incendio sul tetto. Numerose le segnalazioni e le richieste di aiuto, in primis ai vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti per capire cosa poteva aver provocato quelle fiamme. E di che tipo di pericolo si trattava visto che l’area è densamente popolata e di grande passaggio in quanto unisce il traffico fra porta Romana e Porta Pispini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

