Allarme in via Gigli Fiamme all’esterno di una palazzina
Un grandissimo spavento, quelle fiamme che sembravano quasi levarsi sul tetto di una palazzina in via Girolamo Gigli. Tanto che molti, sia automobilisti che passavano, sia persone che vivono nella strada, pensavano si fosse appunto sviluppato un incendio sul tetto. Numerose le segnalazioni e le richieste di aiuto, in primis ai vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti per capire cosa poteva aver provocato quelle fiamme. E di che tipo di pericolo si trattava visto che l’area è densamente popolata e di grande passaggio in quanto unisce il traffico fra porta Romana e Porta Pispini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Piana fiorentina, la Cgil lancia l’allarme con le sue categorie: “Ammortizzatori in scadenza, urgono investimenti per tutelare occupazione e #salari” Preoccupano accessori moda e #automotive, ai Gigli vertenza sul Vai su Facebook
Incendio a Fabriano, in fiamme un terreno agricolo: le fiamme partite da una rotopressa. Residenti in allarme (ma non fatti evacuare). Il video - Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero originate poco prima delle 15 da una rotopressa – la ... Secondo corriereadriatico.it
Appartamento in fiamme a Milano, in salvo i residenti - E' stato l'uomo che abita nella casa coinvolta dall'incendio a dare l'allarme. Scrive rainews.it
Fiamme altissime all'Euro Stamp di Pianezza, è allarme ambientale - Ad andare a fuoco è uno dei capannoni, ma le fiamme rapidamente avvolgono tutto il resto dell’azienda. Come scrive lastampa.it