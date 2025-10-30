alla memoria e per il futuro don cerutti con la perpetua omaggiati pure tre bambini

Un premio che è ormai diventato un simbolo della comunità e che, anche quest’anno, ha voluto celebrare memoria, impegno e creatività. In occasione della festa patronale, il tradizionale “Premio Città di Castano Primo“ ha reso omaggio a due figure indimenticabili del paese – don Lino Cerutti e Armanda Cagossi – e premiato tre protagonisti del futuro: Dana, Rebecca e Leonardo, tutti di soli otto anni. Due riconoscimenti diversi, uniti dallo stesso filo conduttore: quello dell’amore per la propria comunità, della dedizione e della capacità di lasciare un segno. Il primo premio, alla memoria di don Lino Cerutti e della sua storica perpetua Armanda Cagossi, è un tributo al sacerdote che fu il primo parroco della Madonna dei Poveri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

