Alla memoria e per il futuro Don Cerutti con la perpetua Omaggiati pure tre bambini

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un premio che è ormai diventato un simbolo della comunità e che, anche quest’anno, ha voluto celebrare memoria, impegno e creatività. In occasione della festa patronale, il tradizionale “Premio Città di Castano Primo“ ha reso omaggio a due figure indimenticabili del paese – don Lino Cerutti e Armanda Cagossi – e premiato tre protagonisti del futuro: Dana, Rebecca e Leonardo, tutti di soli otto anni. Due riconoscimenti diversi, uniti dallo stesso filo conduttore: quello dell’amore per la propria comunità, della dedizione e della capacità di lasciare un segno. Il primo premio, alla memoria di don Lino Cerutti e della sua storica perpetua Armanda Cagossi, è un tributo al sacerdote che fu il primo parroco della Madonna dei Poveri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

alla memoria e per il futuro don cerutti con la perpetua omaggiati pure tre bambini

© Ilgiorno.it - Alla memoria e per il futuro. Don Cerutti con la perpetua. Omaggiati pure tre bambini

Scopri altri approfondimenti

memoria futuro don ceruttiAlla memoria e per il futuro. Don Cerutti con la perpetua. Omaggiati pure tre bambini - Il Premio Città di Castano Primo allo storico sacerdote insieme ad Armanda Cagossi. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Memoria Futuro Don Cerutti