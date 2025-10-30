Alla festa di Halloween c' è anche la Guardia di Finanza | zucche e maschere fuorilegge sequestrate a Seregno

Seregno (Monza Brianza), 30 Ottobre 2025 – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, in vista dell’approssimarsi dei festeggiamenti di Halloween, ha disposto una ulteriore intensificazione del controllo economico del territorio, con particolare riguardo al contrasto dell’importazione e vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. Decorazioni di Natale . Il piano d’azione è stato sviluppato, a ridosso del ponte di Ognissanti, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza che, in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, hanno svolto una mirata attività di controllo del territorio e “ on line ”, all’esito della quale hanno eseguito un controllo presso un rivenditore di Seregno e sottoposto a sequestro oltre 155. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla festa di Halloween c'è anche la Guardia di Finanza: zucche e maschere fuorilegge sequestrate a Seregno

