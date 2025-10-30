Alla Chiesa del Voto un weekend dedicato a Mozart

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il protagonista assoluto sarà il Requiem KV 626, capolavoro incompiuto e intriso di spiritualità, che verrà eseguito nella cornice della Chiesa del Voto.Il weekend mozartiano si aprirà sabato 1 novembre alle ore 20 con la prova generale aperta al pubblico, un’occasione preziosa per assistere al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto - Che Cultura: Il capolavoro incompiuto KV 626 in due appuntamenti: prova generale aperta al pubblico sabato 1 e concerto domenica 2 ma con soli posti in piedi fino a capienza massima ... Riporta lapressa.it

Chiesa del Voto, concerto di arie sacre solistiche e duetti - Domenica alle ore 17, presso la Chiesa della Madonna del Voto, si terrà un concerto di arie sacre solistiche e... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Voto Weekend Dedicato