Alla Chiesa del Voto un weekend dedicato a Mozart
Il protagonista assoluto sarà il Requiem KV 626, capolavoro incompiuto e intriso di spiritualità, che verrà eseguito nella cornice della Chiesa del Voto. Il weekend mozartiano si aprirà sabato 1 novembre alle ore 20 con la prova generale aperta al pubblico, un'occasione preziosa per assistere al.
