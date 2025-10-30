Alla Capitolare la presentazione del nuovo libro di Mons Bruno Fasani Il cane che parlò all' uomo

Mons. Bruno Fasani presenta il suo nuovo libro “Il cane che parlò all'uomo”, edito da TAU Editrice, collana Narrazioni, venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 alla Biblioteca Capitolare (Salone Monumentale), in piazza Duomo, 19 a Verona. Conduce l'incontro, il prof. Pietro Beccherle.Il libroLuca è un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Venerdì 31 ottobre alle 17:30, il Salone Monumentale della Biblioteca Capitolare ospita la presentazione del nuovo romanzo di Mons. Bruno Fasani, “Il cane che parlò all’uomo“. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook

«Non si può più dire niente»: a Bari presentazione del nuovo libro dell'avvocata Cathy La Torre - Appuntamento il 4 novembre alle 18 alla Feltrinelli di via Melo: un manuale pratico per imparare a comunicare senza offendere, tra politicamente corretto e linguaggio inclusivo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Diocesi: Faenza, martedì a Tredozio presentazione di “Gioia e speranza. Evangelizzazione, catechesi e insegnamento sociale” del vescovo Toso - È in programma per la serata di martedì 28 ottobre, presso la Sala della comunità di Tredozio, la presentazione del nuovo libro del vescovo di Faenza- Lo riporta agensir.it

Libri: nuove presentazioni del volume “Sperare ancora” di Zabotti - Marco Zabotti si è rimesso in viaggio per la presentazione del suo libro “Sperare ancora. Secondo agensir.it