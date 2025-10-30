alga falciani salta bene vittoria e nuovo record

Medaglia d’oro e nuovo record per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo. Il giovane atleta ha arricchito la propria stagione con la partecipazione ai Campionati Regionali Individuali del Lazio della categoria Ragazzi a Formia dove è stato autore di una prestazione di assoluto rilievo nel salto in alto. Classe 2012, Falciani ha meritato la vittoria con il nuovo record toscano di 1.79 metri con cui ha migliorato il suo precedente primato di 1.70 metri e con cui ha stabilito una delle migliori prestazioni dell’intero 2025 nel panorama nazionale. Questo risultato, arrivato in conclusione dell’anno di gare, certifica la costante crescita tecnica e caratteriale vissuta dal giovane portacolori dell’Alga Atletica Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

