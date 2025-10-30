Alfa in concerto a Pisa nella notte di Capodanno
Il Comune di Pisa festeggerà l’arrivo del 2026 con un evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in piazza dei Cavalieri, dove la sera del 31 dicembre si esibirà Alfa, uno dei giovani artisti italiani più amati del momento. L’organizzazione dell’evento è curata da Pisamo in collaborazione con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
