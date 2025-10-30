Alfa fa ballare il Forum di Assago | commovente il duetto con Roberto Vecchioni Tra gli ospiti Amadeus e Rosa Linn

“Questo non è un concerto per stare seduti, voglio ballare insieme a voi tutta la notte” – Lo ripete più volte Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, durante il suo concerto al Forum di Assago a Milano. Oltre 11mila fans arrivati da ogni parte d’Italia per assistere a quella che si è rivelata essere una vera e propria grande festa contatto di super ospiti come il grande Roberto Vecchioni, ma anche Amadeus, Rosa Linn e la Assoli Band. Concerto di Alfa al Forum di Assago: sul palco Roberto Vecchioni e Amadeus. Ad aprire il concerto di Alfa è Alex Wyse, che proprio al Forum presenta il suo nuovo brano in uscita oggi “Notte Stupida”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

