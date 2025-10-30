Alexander Zverev si lamenta delle condizioni di gioco a Parigi | I migliori sono sfavoriti su questi campi

Alexander Zverev, pur faticando, è riuscito a conquistare il successo contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli nel secondo turno del Masters1000 di Parigi. Vittorioso in rimonta e reduce dalla finale persa a Vienna contro Jannik Sinner, il tedesco ha parlato davanti ai microfoni di un argomento affrontato anche da Jannik Sinner, dopo la vittoria contro il belga Zizou Bergs. Il riferimento è ai campi parigini e alle loro caratteristiche uniche. Sinner, senza manifestare alcuna contrarierà, ha sottolineato la necessità di adattarsi. Il teutonico, invece, si è espresso in maniera un po’ diversa: “ Non vorrei sembrare quello che si lamenta ogni settimana, ma penso che la superficie qui sia piuttosto strana “, le prime parole di Sascha. 🔗 Leggi su Oasport.it

