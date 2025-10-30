Alex Cotoia è libero fu legittima difesa | tutta la storia del ragazzo che ha ucciso il padre per proteggere la madre

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 aprile 2020 ferì e uccise il padre con 34 coltellate dopo l’ennesima lite familiare. Nei vari gradi di processo è stato condannato e assolto, fino alla definitiva libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

alex cotoia 232 libero fu legittima difesa tutta la storia del ragazzo che ha ucciso il padre per proteggere la madre

© Vanityfair.it - Alex Cotoia è libero, fu legittima difesa: tutta la storia del ragazzo che ha ucciso il padre per proteggere la madre

News recenti che potrebbero piacerti

alex cotoia 232 liberoAlex Cotoia &#232; un uomo libero, la Cassazione conferma l'assoluzione. Uccise il padre per legittima difesa - Il giovane il 30 aprile 2020 colpì con 34 coltellate il padre Giuseppe Pompa al culmine dell’ennesima lite familiare. torino.corriere.it scrive

alex cotoia 232 liberoAlex Cotoia assolto anche in Cassazione, &#232; la fine dell’incubo: uccise il padre per legittima difesa - Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, che ha alternato assoluzione e verdetti di colpevolezza, la Corte di Cassazione chiude la vicenda processual ... Da msn.com

alex cotoia 232 liberoALEX Uccise il padre per difendere la madre: assoluzione definitiva per Alex Cotoia - ROMA – È definitiva l’assoluzione di Alex Cotoia, l’uomo che nel 2020 aveva ucciso il padre con 34 coltellate nel corso di una violenta lite familiare, intervenendo – secondo quanto accertato dai giud ... Riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Alex Cotoia 232 Libero