Il 30 aprile 2020 ferì e uccise il padre con 34 coltellate dopo l’ennesima lite familiare. Nei vari gradi di processo è stato condannato e assolto, fino alla definitiva libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alex Cotoia è libero, fu legittima difesa: tutta la storia del ragazzo che ha ucciso il padre per proteggere la madre