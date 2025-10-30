Alex Cotoia è libero fu legittima difesa | tutta la storia del ragazzo che ha ucciso il padre per proteggere la madre
Il 30 aprile 2020 ferì e uccise il padre con 34 coltellate dopo l’ennesima lite familiare. Nei vari gradi di processo è stato condannato e assolto, fino alla definitiva libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Alex Cotoia assolto anche in Cassazione, è la fine dell’incubo: uccise il padre per legittima difesa - Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, che ha alternato assoluzione e verdetti di colpevolezza, la Corte di Cassazione chiude la vicenda processual ... Da msn.com
ALEX Uccise il padre per difendere la madre: assoluzione definitiva per Alex Cotoia - ROMA – È definitiva l’assoluzione di Alex Cotoia, l’uomo che nel 2020 aveva ucciso il padre con 34 coltellate nel corso di una violenta lite familiare, intervenendo – secondo quanto accertato dai giud ... Riporta statoquotidiano.it