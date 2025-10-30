Alessio Falsone diventa padre | l’inaspettato annuncio

L'ex concorrente del Grande Fratello, Alessio Falsone, ex di Anita Olivieri, ha annunciato che la sua fidanzata Chiara è incinta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessio Falsone diventa padre: l’inaspettato annuncio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alessio Falsone diventa papà: la compagna Chiara è incinta di un maschietto - L’ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone ha condiviso una notizia che ha emozionato i fan: presto diventerà padre. Si legge su quilink.it

L’ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone diventa papà: la fidanzata Chiara è incinta - Alessio Falsone ha annunciato la gravidanza della fidanzata Chiara: l'ex concorrente del Grande Fratello, che nel reality intraprese una storia con Anita ... Riporta fanpage.it

Grande Fratello, Alessio Falsone annuncia che diventerà padre e svela il sesso del bebè! (Video) - Dopo la fine della relazione con Anita Olivieri, nata all’interno della Casa del Gf, Alessio ha deciso di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dopo essere tornato ad una vita “normale” ... Lo riporta isaechia.it