Alessia Fabiani presenta il fidanzato | L’ho tenuto nascosto per anni

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice fa coppia con Dario Berrettini: una storia che ha sempre voluto che restasse riservata ma che ora ha deciso di portare alla luce del sole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alessia fabiani presenta fidanzato''L’ho tenuto nascosto per anni'': Alessia Fabiani svela l’identità dell’uomo che ama da tempo in segreto e mostra le foto - Divenuta famosa al grande pubblico alla fine degli anni ’90 come Letterina di “Passaparola” (programma Mediaset cult condotto da Gerry Scotti), la Fabiani oggi si dedica principalmente al teatro. Secondo gossip.it

