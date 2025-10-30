Alessia Fabiani presenta il fidanzato | L’ho tenuto nascosto per anni
L'attrice fa coppia con Dario Berrettini: una storia che ha sempre voluto che restasse riservata ma che ora ha deciso di portare alla luce del sole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Alessia Fabiani" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Sono in ospedale e sono costretta ad annullare l’impegno lavorativo con Alessia Fabiani . Io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno , comprata vicino a casa, ripiena di vetri!!! Ho gia’ effettuato due tac ed il vetro si trova nel mio intestino e prego , spa - facebook.com Vai su Facebook
''L’ho tenuto nascosto per anni'': Alessia Fabiani svela l’identità dell’uomo che ama da tempo in segreto e mostra le foto - Divenuta famosa al grande pubblico alla fine degli anni ’90 come Letterina di “Passaparola” (programma Mediaset cult condotto da Gerry Scotti), la Fabiani oggi si dedica principalmente al teatro. Secondo gossip.it