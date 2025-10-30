Jannik Sinner ha faticato nel primo set degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi, commettendo degli errori di troppo contro Francisco Cerundolo e subendo un paio di break dopo aver strappato il servizio al servizio. Il fuoriclasse altoatesino è apparso in difficoltà dal punto di vista fisico, si toccava la coscia sinistra e camminava strisciando i piedi, sulla scia di quanto visto domenica in occasione della finale del torneo ATP 500 di Vienna vinta contro il tedesco Alexander Zverev. Nonostante le criticità riscontrate, il numero 2 del mondo è riuscito a mantenere la calma e si è arrivata sul 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Alé, toro!”, l’angolo di Sinner e la frase colorita che sortisce l’effetto sperato