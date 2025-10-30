Aldo Fabrizi e i 120 anni di un mito del cinema | viaggio nella ‘sua’ osteria con la nipote Cielo Pessione

Quotidiano.net | 30 ott 2025

Roma – Attore, sceneggiatore, regista, grande appassionato di cucina. Aldo Fabrizi avrebbe compiuto il primo novembre 120 anni. Al grande attore e autore cinematografico (ha firmato nove delle sue opere, e film come "Roma città aperta" restano scolpiti nella memoria di generazioni) Fabbrica di Roma, paese alla periferia della capitale, dedica un momento celebrativo il primo novembre con l'intitolazione di un ponticello. Un gesto simbolico per ricordare un curioso particolare: proprio qui, prima di intraprendere la carriera cinematografica, Fabrizi fece l'ambulante. Grande appassionato di cibi, Fabrizi frequentò in particolare l'osteria da Emilio di via Alessandria a Roma, gestito da Emilio Ceci e da sua moglie Italia, che a fine anno lasceranno l'osteria dopo oltre mezzo secolo di attività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

