Alcaraz nel mirino di Courier | È un kamikaze Per Carlos ora si evoca la ‘Sindrome di Nadal'
La sconfitta subita subito a Parigi mette in difficoltà Alcaraz nella corsa al numero 1 con Sinner. Lo spagnolo è stato punzecchiato da Jim Courier, mentre si parla per Alcaraz sempre più della 'Sindrome di Nadal'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’altoatesino piega in due set il belga e ora affronterà Cerundolo, nel mirino il trono di Alcaraz. Derby italiano vinto da Sonego contro Musetti che vede le Finals a rischio - facebook.com Vai su Facebook
Sinner risponde così all’eliminazione di Alcaraz e mette nel mirino il primo posto nel ranking - X Vai su X
Alcaraz nel mirino di Courier: “È un kamikaze”. Per Carlos ora si evoca la ‘Sindrome di Nadal” - Lo spagnolo è stato punzecchiato da Jim Courier, mentre si parla per Alcaraz sempre più della ... Secondo fanpage.it