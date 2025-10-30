Alberto Pellai | Le scuole medie sono il momento chiave per prevenire il disagio adolescenziale

Le scuole medie rappresentano un passaggio fondamentale nello sviluppo psicologico dei ragazzi, momento in cui possono emergere le prime fragilità che rischiano di trasformarsi in disturbi conclamati durante l'adolescenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

