Albavilla | rapina la farmacia e il farmacista arrestato dopo due giorni

Albavilla, 30 ottobre 2025 – Nel primo pomeriggio di martedì, un uomo con il volto parzialmente coperto da berretto e mascherina chirurgica, armato di pistola, è entrato nella farmacia Grossi di Albavilla, e si è fatto consegnare dal titolare il contante presente in cassa, circa 300 euro, e altri 100 che aveva nel portafogli. Poi è scappato a bordo di un'auto. Dopo due giorni di indagini, i carabinieri della Compagnia di Como e della stazione di Erba, hanno arrestato un uomo di 49 anni di Erba, ritenuto l'autore di quel colpo. Per arrivare a lui, sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza interna della farmacia, e quelle del circuito comunale di lettura targhe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albavilla: rapina la farmacia (e il farmacista), arrestato dopo due giorni

