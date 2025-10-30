Al via oggi le domande per viaggiare gratis in Europa per chi ha 18 anni | come ottenere il pass DiscoverEu

Da oggi, 30 ottobre, fino al 13 novembre 2025, si può fare domanda per DiscoverEu, il programma Ue dedicato ai 18enni per viaggiare gratis sui treni tutta Europa. Può partecipare, in gruppo fino a 5 persone o da solo, chi è nato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 e abita in Europa. Per ottenere il pass per viaggiare gratis e avere sconti su alloggi, visite culturali e ristornai, servirà superare un quiz. Vediamo nel dettaglio come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

